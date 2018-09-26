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'de terör operasyonu

'in Menemen ilçesinde /KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:46
İzmir'de terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Asarlık Mahallesi'nde 23 Eylül'de gece saatlerinde sokak aralarındaki çöp konteynerlerine molotofkokteyli atıp yolu kapatan, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünü yakmak üzereyken vatandaşlar tarafından kovalanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

7 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların, terör örgütü /KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt tabanını harekete geçirmeye çalıştıkları öne sürüldü.

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İzmir'de terör operasyonu
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