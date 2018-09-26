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Laçiner’e 9 yıl 4 ay hapis cezası

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Laçiner’e 9 yıl 4 ay hapis cezası
Eski () Rektörü , yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. 2. 'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Laçiner hazır bulundu. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Laçiner'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti. Çanakkale'de başlatılan FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında, 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, sevk edildiği mahkemece 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
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Laçiner’e 9 yıl 4 ay hapis cezası
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