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darbe girişimi davası

'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı ndaki eylemlere ilişkin 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:29
Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı 'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Davut Ünal, Emre Altın, Ercan Karakuş, Fahrin Turan ve Oğuz Demiray iddianamede yer verilen suçlamalara karşı savunma yaptı. Suçsuz olduklarını savunan söz konusu sanıklar, yargılama sonunda beraatlerini talep etti.

İddianamede, yer alan sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Muhafız Alayı darbe girişimi davası
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