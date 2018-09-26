Ruhani ile görüşme sonrası İran’dan işbirliği vurgusu

Başkan Erdoğan dün New York
'ta İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Erdoğan, Ahvaz'daki terör saldırısı nedeniyle Ruhani'ye başsağlığı diledi. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada da Türk yatırımcı ve şirketlerin İran'daki projelerin geliştirilmesi sürecine katılımının olumlu karşılandığı, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığı vurgulandı.
Bu arada BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres'in heyet başkanlarına verdiği yemeğe katılan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi ile de birer görüşme gerçekleştirdi. TÜRKİYE'YE SAĞLIK ÖDÜLÜ
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" kapsamında BM ödülüne layık görüldü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yer aldığı törende ödül, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Başkan Erdoğan'a takdim edildi.