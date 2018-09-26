Teröristlere bomba yağdı! O anlar kamerada

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik eperasyonları kapsamında son bir haftada 20'si ölü, 9'u sağ ve yaralı, 4'ü teslim olmak üzere toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıca Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde yapılan operasyonların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kobra helikopterinin teröristleri etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Hakkari Dağlıca'da teröristlere mermi yağdı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 425 operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada bu operasyonlarda 677'si terör suçlarından olmak üzere toplamda 4 bin 847 kişinin gözaltına alındığı vurguladı. Bu operasyonlar neticesinde Siirt 6, Bingöl 3, Ağrı 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Diyarbakır 1 olmak üzere toplamda 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu toplam 25 silah, 12 adet el bombası, 392 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı mayın imha edildi, 14 bin 666 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.