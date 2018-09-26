Umut Ali 2 ay sonra özgür

Kars'ın Akyaka ilçesi Küçükduran köyünde yaşayan Özmen çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Umut Ali'nin Ermenistan'da tutuklanmasıyla başlayan kâbusları dün gece son buldu.

Sınır ihlali yaptığı için 24 Temmuz'da Ermenistan'da tutuklanan 16 yaşındaki çoban Umut Ali Özmen cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Umut Ali serbest kaldıktan sonra babası Mustafa Özmen'le yemek yedi.





Umut Ali, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra Gürcistan üzerinde Türkiye'ye dönecek. Türkiye'nin Tiflis Konsolosluğu Umut Ali'nin pasaport ve diğer resmi işlemlerini tamamladı. Ermenistan tarafının bu süreci hızlandırması bekleniyor. Umut Ali, bugün Gürcistan üzerinden Türkiye'ye dönecek.

Öte yandan Kars Valisi Rahmi Doğan da Umut Ali'nin serbest bırakılması için hem aileye hem de resmi işlemlerin hızlanmasına destek oldu.





SABAH'a konuşan Umut Ali, "Annemi, kızkardeşimi, ağabeyimi ve babaannemi çok özledim. İki aydır burada tutuklu bulunuyorum. Bir an önce ülkeme dönüp okuluma ve arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum. Annemin yemeklerini çok özledim. SABAH'a bana sahip çıktığı çok teşekkür ederim" dedi.