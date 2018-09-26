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Yerelde ittifak için prensip anlaşması

AK Parti ve MHP arasında de ittifak kurma çalışmalarına start verildi. İki partinin genel başkan yardımcıları bir araya geldi. ’nın devamı konusunda prensipte anlaşma sağlandı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Yerelde ittifak için prensip anlaşması
AK Parti ve MHP, 24 Haziran seçimlerinde ile sağlanan başarıyı lere de taşımak için kolları sıvadı. Yerel seçimlerde ittifak yapılmasına ilişkin geçen hafta MHP Genel Başkanı yerel seçimlerde İstanbul'dan aday göstermeyeceklerini açıklamıştı. Her iki partiden gelen olumlu açıklamaların ardından ittifakla ilgili dün ilk somut adım atıldı.

YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile MHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz TBMM Beştepe Tesisleri Ala Restaurant'ta dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı. Görüşmede, ittifak sürecinin yol haritasına ilişkin ilk değerlendirme yapıldı, çalışma usulleri belirlendi. Toplantıda ayrıca ittifakın amacı ve beklentiler ele alındı. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Özhaseki, detaya girmediklerini, görüşmelerin teknik heyet düzeyinde devam edeceğini ifade etti. Özhaseki, "Cumhur İttifakı'na sadık kalacağımızı vurguladık. Sayın Bahçeli'nin 4 temel ilkesi bize ters gelen şeyler değil" sözlerini kullandı. İki parti önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelecek. Parti kurmaylarının çalışmalarını tamamlamasının ardından Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek, son kararı vermesi bekleniyor.
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Yerelde ittifak için prensip anlaşması
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