Yıldırım’dan Semerkant ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Özbekistan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Taşkent'te önceki akşam Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katılan Yıldırım, Taşkent temaslarının ardından dün Semerkant
'a geçti. Yıldırım, Semerkant şehrinde Türk-İslam anlayışının önemli isimleri İmam-ı Buhari ve İmam-ı Maturudi'nin türbelerini ziyaret ederek, dua etti. Yıldırım daha sonra Uluğ Bey Medresesi, Şirdor Medresesi ve Tilla-Karı Medresesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov
'un mezarını ziyaret ederek çiçek bırakan Yıldırım Registan Meydanı'nı da ziyaret etti.