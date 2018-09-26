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Yıldırım’dan ziyareti

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Yıldırım’dan Semerkant ziyareti
TBMM Başkanı , resmi temaslarda bulunmak için gittiği Özbekistan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Taşkent'te önceki akşam Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katılan Yıldırım, Taşkent temaslarının ardından dün 'a geçti. Yıldırım, Semerkant şehrinde Türk-İslam anlayışının önemli isimleri İmam-ı Buhari ve İmam-ı Maturudi'nin türbelerini ziyaret ederek, dua etti. Yıldırım daha sonra Uluğ Bey Medresesi, Şirdor Medresesi ve Tilla-Karı Medresesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Merhum Cumhurbaşkanı 'un mezarını ziyaret ederek çiçek bırakan Yıldırım Registan Meydanı'nı da ziyaret etti.
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Yıldırım’dan Semerkant ziyareti
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