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Yol kapatmaya çalışan sempatizanlarını vatandaş böyle kovaladı

'de / terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheliler, örgüt tabanına ayakta olduklarını göstermek ve müzahir kitleyi harekete geçirmek amacıyla Menemen ilçesi Asarlık Bölgesi'nde yol kapatma girişiminde bulundu. Bölgedeki vatandaşlar yolu kapatmak isteyen şahısları kovalarken, olayla ilgili tespit edilen 7 zanlı yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:07
Yol kapatmaya çalışan PKK sempatizanlarını vatandaş böyle kovaladı

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesi Asarlık bölgesinde / terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheliler, örgüt tabanına ayakta olduklarını göstermek amacıyla yol kapatmak istedi. Kitleleri harekete geçirmek amacıyla planlandığı ifade edilen olay sırasında bu duruma bölgedeki vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Bir araya gelen vatandaşlar, 7 şahsı yol kapatma eylemi sırasında kovaladı. Yaşanılan bu olay üzerine Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlılar hakkında arama ve yakalama kararı verdi. Tespit edilen 7 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından yakalandı. Adreslere yönelik yapılan operasyonda ise bir adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 15 adet fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Tahkikatın ise çok yönlü olarak TEM şubesinde devam ettiği kaydedildi.

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Yol kapatmaya çalışan PKK sempatizanlarını vatandaş böyle kovaladı
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