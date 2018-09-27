“ABD’nin ticaret savaşına karşı ortak hareket edelim”

Başkan Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Alman basını için bir makale kaleme aldı. Frankfurter Allgemeine Zeitung
gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanacak makalesinde Erdoğan, Almanya
'ya iki kritik konuda çağrıda bulundu. FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYIN:
Almanya'dan terör örgütleri PKK ve FETÖ
'ye yönelik sert adımlar atmasını isteyen Erdoğan, "Almanya'nın FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, makalesinde dostluk mesajları da verdi, "Alman dostlarımız, bu bağlamda kararlı adımlar atarlarsa Türk halkının iyi niyetinden başka şeyle karşılaşmayacaklardır" dedi. BM REFORME EDİLMELİ:
Başkan Erdoğan ayrıca ABD'nin tek taraflı sorumsuz politikalarına karşı Almanya'yı ortak hareket etmeye çağırdı. ABD'nin tek yanlı ve sorumsuz politikalarının dünyayı sert bir ticaret savaşı dönemine sürüklediğinin altını çizen Başkan Erdoğan, küresel bir ticaret devleti olan Almanya ile ekonomi modelini ihracata odaklayan Türkiye'nin, bütün devletleri ticari bir yıkımdan korumak adına ortak hareket etmeleri gerektiğine işaret etti. BM
'nin reforme edilmesi gerekliliğini bir kez daha dile getiren Erdoğan, Suriye krizinde hem komşu devletlerin hem de Avrupa devletlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin acizliğinden dolayı yüksek bedeller ödemek zorunda kaldığını ifade etti. IRKÇILIK UYARISI:
Erdoğan, aşırı sağcılığın ve kurumsallaşmış ırkçılığın yükselmesinin AB'nin özgürlükçü demokratik düzeni için en büyük tehlike olduğuna da dikkat çekti.
Başkan Erdoğan dün ayrıca Amerikan PBS televizyonuna da mülakat verdi.