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darbe girişimi davasında ara karar

'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 17:08
ÖKK darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını () ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı. Savcı, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Öte yandan davanın bugünkü duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 31 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", 35 sanık için de "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapis, firari sanıklar Burak Kekli·k ve Harun Raşi·t Aktaş'ın dosyalarının ayrılmasına talep etmişti.

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ÖKK darbe girişimi davasında ara karar
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