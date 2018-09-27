Oktar’ın karakutusu Ece Koç itirafçı oldu

Adnan Oktar
Suç Örgütü'nün üyeleri cezaevinde çözülmeye devam ediyor. Örgütün 30 yıllık üyesi Ece Koç
itirafçı oldu ve örgütü deşifre eden 78 sayfalık ifade verdi. Adnan Oktar'ın uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç'un, Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Önceki gece Silivri Cezaevi
'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu. Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ
bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç, Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda da bulundu. Öte yandan Ece Koç'un örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtildi. İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi. SABAH