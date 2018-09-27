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’de hain tuzak: 2 korucu şehit

MEHMET DEMİRHAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Silopi’de hain tuzak: 2 korucu şehit
'ın ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda güvenlik korucuları Halil Yerboğa ve Süleyman Tosun şehit oldu, iki güvenlik korucusu yaralandı. İki şehit için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit güvenlik korucuları toprağa verilmek üzere Çalışkan Belediyesi'ne gönderildi. Şehit Tosun'un Çalışkan Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Nadir Tosun'un kardeşi olduğu öğrenildi. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.
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Silopi’de hain tuzak: 2 korucu şehit
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