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'nin ilçesi kırsalında 'ya operasyon!

'nin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:56
Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında PKK'ya operasyon!

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli- kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; eylem yapma hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, Jandarma Özel Harekat timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında PKK'ya operasyon!
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