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’in tanığı ’ye parayla rapor yazmış

Giriş Tarihi: 28.9.2018
"çatı davası"nın firari sanığı 'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada tanık olarak mahkemeye çıkardığı Prof. Jeffrey Jowell'in, FETÖ'ye para karşılığı rapor yazdığı ortaya çıktı.
Firari İpek'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesi'nde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davanın dünkü duruşmasına, savunmanın önceki gün mahkemeye getirdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell'in dinlenilmesine devam edildi. Savcının, Jowell'e "'in başında olduğu bir vakıf için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?" diye sorması üzerine, İngiliz profesör vakfın avukatlarının kendisinde talepte bulunması üzerine müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğruladı.
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Akın İpek’in tanığı FETÖ’ye parayla rapor yazmış
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