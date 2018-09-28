Düğün tarihinde şehidine mevlit okuttu

Hakkari'nin
Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın (26) eşi Hülya Yılmaz düğün
için belirledikleri tarihte mevlit okuttu.
Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ile 24 Ocak'ta nikah kıyan Hülya Yılmaz, Yüksekova'da 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen eşini, düğün tarihi olarak belirledikleri 27 Eylül'de mevlit okutarak anmaya karar verdi.
Düğün hayalleri yarım kalan şehit eşi Hülya Yılmaz, Hatay
'ın Dörtyol İlçesi Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne başvurdu. Bunun üzerine şehit Yılmaz için Yeşilköy Karahasan Paşa Sosyal Tesisleri'nde mevlit okutuldu. Acılı eş Hülya Yılmaz, , 27 Eylül'de planladıkları düğünlerinin kısmet olmadığını belirterek, "Ben de bugünümüzü hatırlamak için mevlit okutulmasını istedim. Bizim düğünümüz inşallah sevgili Rabb'imin gölgesi altında cennette olacak." diye konuştu.