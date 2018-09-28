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'in talebine ret

adına suç işlemek iddiasıyla tutuklanan Parti Meclis'i üyesi 'in'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 11:59
Eren Erdem'in talebine ret

Haziran ayında 'nün hiyerarşik yapısın dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamaları ve kaçma şüphesiyle tutuklanan , Parti Meclis'i üyesi 'in tutukluluğuna yaptığı itiraz karara bağlandı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendiren 23. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li eski milletvekilinin tutukluluğunun devamına hükmetti. Eren Erdem'in ayrı ayrı yargılandığı FETÖ'ye yardım ve Karşı Gazetesi davasının birleştirilmesine karar verilmişti.

İTİRAF ETMİŞTİ

CHP'li Erdem, ayrıca FETÖ'nün TIR'ları ihanetiyle ilgili dosyaları CHP eski Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı 'dan aldığını itiraf etmişti.

KAÇMA İHBARI ÜZERİNE YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan yurtdışına kaçacağına yönelik bir ihbarın mahkemeye bildirmesi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kaçma şüphesi' bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı verilmişti. Erdem bu karar gereği Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti. Yargılandığı mahkemeye çıkarılan Eren Erdem, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor.

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Eren Erdem'in talebine ret
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