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Çiçek o başsavcının ismini vermedi

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DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Çiçek o başsavcının ismini vermedi
CHP eski Milletvekili , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, bazı başsavcıların kendisine "AK Parti'yi iktidardan indirin, bakın biz onları nasıl yargılıyoruz" dediğini söylemişti. Eski asker Dursun Çiçek'in tartışma konusu olan bu açıklamaları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Çiçek'in ifadesinin alınması için yazı yazıldığı belirlendi. Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Savcılığı'na ifade veren Çiçek'in, açıklamasında belirttiği başsavcıların adını vermek istemediği, bu durumun ifade tutanağına geçirildiği kaydedildi. Çiçek hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülecek.
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Çiçek o başsavcının ismini vermedi
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