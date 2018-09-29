Emine Erdoğan’dan kanserli çocuklara hastanede ziyaret

Emine Erdoğan
Bellevue Sarayı'ndaki törenden erken ayrılarak kızı Esra Albayrak
ve Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender'le birlikte Berlin
'de Charite Hastanesi'nde tedavi gören kanserli çocukları ziyaret etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
'ın eşi Elke Büdenbender bir süre sohbet ettiği Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ı araçlarına kadar geçirip el sallayarak uğurladı. Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan müze müdürü ve küratörlerinden eserlerle ilgili bilgi aldı. Müze ziyareti sırasında Suriyeli bir misafir sanatçıyla da tanışan Emine Erdoğan, iç savaş ve mültecilikle özdeşleşen Suriye'nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında sanatçıdan bilgi aldı. İslam sanatı koleksiyonlarından oluşan müzede, Türkiye'den çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor.