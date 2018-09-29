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, 'yi zayıflatacak hamleyi açıkladı

Dışişleri Bakanı Sergey , dünyanın çeşitli ülkelerinin cinsi hesaplarından vazgeçmesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıflamasına yol açacağını söyledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 18:28
Rusya, ABD'yi zayıflatacak hamleyi açıkladı

yaptığı açıklamada " üzerinde çok fazla bağımlı olmamak için hesaplamalarda ulusal para birimlerinin kullanılması uzun süredir uygulanmakta olan bir fikir, diğer ülkelerle ve Çin'le ilişkilerimizde uygulanıyor" dedi.

"SÜREÇ DEVAM EDECEK VE..."

Bunun doğal bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti:
", küresel para ve finans sisteminde dolar konumunu kötüye kullanmaya başladığı anda, elbette, geleceğini önemseyen tüm ülkeler, bu bağımlılığı önlemek için yollar aramaya başladılar. Bu süreç devam edecek ve sonunda ABD'yi ve etkisini zayıflatacak."

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Rusya, ABD'yi zayıflatacak hamleyi açıkladı
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