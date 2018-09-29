Teröristler elini kolunu sallayarak dolaşıyor

Almanya
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ı Bellevue Sarayı'nda törenle karşıladı. Başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri 1 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan akşam da Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katıldı. Alman şirket temsilcilerinin de hazır bulunduğu yemekte konuşan Erdoğan, iki ülkenin daha güçlü ekonomik ilişkiler geliştireceğini söyledi. Erdoğan, teröristlerin Almanya
'daki faaliyetlerine ilişkin de şunları kaydetti: "Görüyorum ki yanlış bir bilgilendirme var. Bu bilgilendirmeyi düzeltmek benim de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görevimdir. Herhalde teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Benim ülkemde, Avrupa Birliği'nde (AB
) terör örgütü olarak kabul edilen PKK
'nın şu anda Almanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. FETÖ terör örgütü yüzlercesi yine aynı şekilde. Gazeteci deniliyor, bu gazeteci eğer teröre bulaşmışsa bunu savunabilir miyiz? Bunlardan bir tanesi de 5 yıl 10 aya mahkum olmuş olan bir güya sözde gazetecidir. Mahkum olmuş, kendisini istiyoruz aramızda suçluların iadesi anlaşması olduğu halde bu kişi bize verilmiyor." BU ZİYARET DOSTLUĞU TAZELEYECEK
"BU ziyaretin ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye ile Almanya iki büyük ve güçlü devlettir. Modern tarihte birbirleri ile savaş içerisinde bulunmamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı safta yer almışlar, kader birliği yapmışlardır. Almanya'nın milli birliğini sağlamasından hemen sonra başlayan ilişkiler, hızla gelişmiş derinleşmiştir. Keza Alman firmaları Osmanlı'nın son dönemlerinde hayata geçirilen kalkınma hamlelerinde etkin rol oynamıştır. Alman şirketlerinin Türkiye'nin sanayileşme hamlelerindeki rolü büyüktür."