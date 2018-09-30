14 terörist öldürüldü

Kuzey
Irak'a gerçekleşen hava harekâtlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yapılan harekatta, örgüte ait çok sayıda depo, sığınak ve barınağın da hedef alındığı duyuruldu. 1 ASKER ŞEHİT, 4 YARALI
Bölgede yürütülen operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ise Sakaryalı Uzman Çavuş Ömer Özdemir (27) şahit oldu, 4 asker de yaralandı. Terör örgütüne yönelik bölgede yürütülen operasyonların devam ettiği öğrenildi. Diğer taraftan Hakkâri Yüksekova'da yakalanan teröristin itirafları sonucu terör örgütüne lojistik destek sağlayan ve işbirlikçilik yapan 9 şüpheli de tutuklandı. HAİNLERDEN ALÇAK İNFAZ
HakkÂrı'nin Şemdinli
ilçesinde ise 2 kız çocuk babası Erol Tekin (28) PKK
'lı teröristler tarafından kaçırılarak kurşuna dizildi. Teröristler tarafından kaçırılan Tekin'in 27 Eylül günü katledildiği öğrenildi.Şırnak
'ta yaşayan Tekin'in, yine buradaki askeri birliklere levazım malzemelerini aracıyla taşıdığı için hedef alındığı öğrenildi. Bölücü hainler, geçen hafta da AK Parti
'ye oy verdikleri gerekçesiyle Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinin Pirinçli köyünde Jirki aşiretine mensup Ebubekir Adıyaman ile Selman Öztunç'u aynı şekilde katletmişti.