Bu cami müslümanlar’ın gurur abidesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
ziyaretinin son gününde 100 binden fazla Türk'ün yaşadığı Köln'de inşa edilen ve Almanya'nın en büyük camisi olan DİTİB Merkez Camisi
'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Almanya ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirterek özetle şu mesajları verdi: DOSTLUĞU PERÇİNLEDİK
"Kritik dönemde son derece verimli bir ziyaret yaptık. Sanayi, ekonomi ve siyasi işbirliğiyle birlikte ırkçılık ve ayrımcılıkla nasıl mücadele edeceğimizi konuştuk. Almanya ile fikir ayrılıklarını bırakarak ortak menfaatlerimiz için yeniden kolları sıvadık. Bu ziyaretimiz Türk-Alman dostluğunu daha da perçinledi. Terör örgütleriyle mücadeleden mültec krizine, Suriye'deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Yeni dönem siz kardeşlerimiz için de daha huzurlu günlere vesile olacaktır.
Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü çevreler protestolar düzenlemiş, karşı çıkmışlardı. Bu protestolara rağmen pek çok Alman siyasetçi DİTİB'in ve Türk toplumunun yanında yer aldı. Aynı şekilde caminin yapımına, bu şehirde yaşayan farklı dinlerden, kültürlerden dostlarımız da destek verdi. DEAŞ'IN İSLAM'LA ALAKASI YOK
Merkez Camisi öncelikle Köln'e aittir. Bu caminin sahibi müslim veya gayrimüslim, barışa, bir arada yaşamaya karşılıklı saygının paha biçilmez değerine inanan herkestir... İslam'da cami cemeden, birleştirilen anlamına gelir. Burada ayrım yok, burada bütünleşme var ve hep birden Allah'a yönelme var. Camimiz aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslüman'ın da gurur abidesidir. Burada sadece bir ibadet merkezi değil, her türlü husumet, ayrım ve çatışmayı reddeden abidevi bir merkezi açıyoruz. Bu camiyi Avrupa'nın referans merkezi yapmalıyız.
Buradan nasibini alan teröre karışmaz. İslam barış dinidir. İslamda terörün yeri yoktur. DEAŞ
filan falan bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. Camiler minarelerinden okunan ezanlarıyla Müslümanları ibadete, insanları ise barışa, feraha çağırır. Bu mübarek çatı altında etnik köken, renk ve dillerin hiçbir önemi yok. Bütün camilerimiz aynı zamanda birer eğitim, öğretim yuvasıdır. İSLAMİ TERÖR IFADESI OLMAZ
57 yıl önce Almanya'ya bir kaç yıl çalışayım belki dönerim diye gelmiş olabilirsiniz. Ama şimdi artık öyle değil. Bir çoğunuz çifte vatandaş oldunuz. Gerçi bu işin önünü kestiler, bunu bir kaç kez ilgililerle de görüştük. Temenni ederim ki bunun da önü açılır. Alman bizden vatandaşlık istese, bu fakir ona ikinci vatandaşlığı verir. Niye? Bunlar halkların kaynaşmasını getiriyor. Burası bizi dışlamak isteyenlere ders verircesine, bir arada yaşamanın merkezi olmalıdır.
Bir yanda DEAŞ, FETÖ
ve PKK
gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken, diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor. Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun. Teröre bulaşan, Müslüman canına kast eden hiçbir yapının, İslam'la bağı yoktur. Hıristiyan terörü, Musevi terörü nasıl yanlışsa, İslami terör kavramı da yanlıştır. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye
'de verilen kararlar geçerli değil. Bu nasıl bir anlayıştır? Demokrasi düşmanlarının Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır." Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuduğu dua ile caminin açılışı gerçekleştirildi. ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
DİTİB
Camisi'nin açılışı için Avrupalı Türkler
Köln'e akın etti. Alman polisi, yoğun katılımda güvenliği sağlayamayacağını gerekçe göstererek katılımcı sayısını 10 bin ile sınırlandırdı. Avrupalı Türkler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu MİMARİ BIR ALMAN
Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Köln'de 6 dönümlük araziye inşa edilen DİTİB Merkez Camisi'nin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Biri büyük, 8'i küçük 9 cümle kapısı mevcut. 36.5 metrelik şeffaf kubbesi ve kubbenin yanında yükselen 55 metrelik 2 zarif minaresiyle modern bir mimariye sahip. Caminin avizesi 26 metrekarelik çapa sahip ve bir ton ağırlığında.
Külliyede cami dışında alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu ve çalışma ofisleri de var.
Caminin mimarı Alman Paul Böhm. Türk-Alman mimari tarzını yansıtan cami adeta iki ülkenin kültürel entegrasyonunun da bir ürünü. Aynı anda bin 250 kişi ibadet edebiliyor. HANIMLAR DAHA ÇOK CAMİYE GİTMELİ
"Cuma
namazına gelemezsin. Bayram namazına gelemezsin' Hanımların ayağını camilerden kesiyorlar. Ya niye gitmesin? Hanımlar da yerini alacak ki camilerimizin asıl anlamı güç bulsun. Gayrimüslim dostlarımızın buraya gönül rahatlığıyla gelmelerini temin etmeliyiz." "ÖZİL'E YAPILANLARI HAZMEDEMEDİM"
"Artık
isim vermeden geçemeyeceğim. Sonra bana darılır. Mesut Özil
'imizi, İlkay'ımızı bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumda dışladılar. Alman milli takımına kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını, ben onun cumhurbaşkanı olarak hazmedemedim. Bir keresinde de Münih'te Türkiye-Almanya maçını seyrediyoruz şansölye ile. O gün Mesut Türkiye'ye gol attı. Şansölye ile beraber alkışladık. "Yahu Mesut kendi takımına gol attın" demedik. Burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil. Ama isterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı ortak tavır alınsın." FETÖ'CÜLER HİÇBİR YERDE BARINAMAMALI
"Bugüne
kadar hiç kimsenin dinimizi istismar etmesine sessiz kalmadık. Terör örgütleri arasında asla ayrım yapmadık. Berlin'de pazar yerinde sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse, iki ay önce Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit düşen vatandaşlarımızı nasıl görüyorsak; dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyorum. "Efendim FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli..." O pilotlar da çok kaliteliydi. Omuzları filan da baya doluydu. Ama o omuzları kalabalık olanlar benim vatandaşımı şehit ettiler. Avrupa dahil FETÖ'nün hiçbir yerde barınamaması gerekir."