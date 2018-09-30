Fuat Oktay’dan anneye son görev

Cumhurbaşkanı
Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay
'ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay
için İstanbul Eyüp Sultan Camisi
'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul'daki evinde önceki gün vefat eden Şaziye Oktay'ın, Çekmeköy'deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Oktay'ın cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne götürüldü. Oktay'ın cenazesi, dualar eşliğinde Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi. Fuat Oktay ve babası Ömer Oktay
, taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazına, Şaziye Oktay'ın eşi Ömer Oktay, oğulları Fuat Oktay, Nihat Oktay, torunları ve akrabalarının yanı sıra TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman
, eski Başbakanlardan Tansu Çiller
, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar ve diğer siyasiler ve bürokratlar katıldı. Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Mezarlığı
'na defnedildi.