Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fuat Oktay’dan anneye son görev

’dan anneye son görev

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Fuat Oktay’dan anneye son görev
Vekili ve Yardımcısı 'ın 83 yaşında vefat eden annesi için 'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul'daki evinde önceki gün vefat eden Şaziye Oktay'ın, Çekmeköy'deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Oktay'ın cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne götürüldü. Oktay'ın cenazesi, dualar eşliğinde Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi. Fuat Oktay ve babası , taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazına, Şaziye Oktay'ın eşi Ömer Oktay, oğulları Fuat Oktay, Nihat Oktay, torunları ve akrabalarının yanı sıra Başkanı , AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar, eski TBMM Başkanı , eski Başbakanlardan , Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar ve diğer siyasiler ve bürokratlar katıldı. Şaziye Oktay'ın cenazesi 'na defnedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fuat Oktay’dan anneye son görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN