’Medya’ kod adlı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla bugün jandarma ve polis tarafından yürütülen müşterek operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MEDYA KOD ADLI TERÖRİST...



Açıklamada, "Ölü geçirilen teröristlerden birinin 'Medya' kod adlı E.K. olduğu belirtilerek, "E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.