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Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere yapılan ya kınama

'ndan Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere yapılan ya kınama.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 18:35
Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere yapılan molotoflu saldırıya kınama

'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Bu sabah (30 Eylül) saat 02.30 civarında Selanik Başkonsolosluğumuzu koruyan polislere 6 adet molotof kokteyliyle saldırıda bulunulmasını kınıyoruz. Başkonsolosluğumuzda hasar ya da herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi teselli kaynağı olmuştur. Bu menfur olay vesilesiyle, Yunan makamlarının 'daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."

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Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere yapılan molotoflu saldırıya kınama
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