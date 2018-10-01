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Çavuşoğlu Cenevre'de

Mevlüt Çavuşoğlu, 'nun (WEF) resmi akşam yemeğine katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 00:09

WEF'in Cenevre'de bulunan merkezindeki akşam yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ın açılışında konuştuğu yemekte, Avrupa'nın küresel bağlamdaki rolü ile Balkanlar'ı şekillendiren son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Resmi akşam yemeğine Çavuşoğlu ve Schwab'ın yanı sıra Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Karadağ Başbakan Yardımcısı Zoran Pazin, Birleşmiş Milletler () 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Miroslav Lajcak ile Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende gibi isimler iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu, yarın WEF'in Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı'na katılacak.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
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