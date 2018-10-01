‘Doyamadım Ömer’ime’

Kuzey
Irak'ta mayın araması yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) memleketi Sakarya
'da son yolculuğuna uğurlandı. 27 günlük evli iken şehit düşen Özdemir'in eşi Yağmur Özdemir "Evleneli 27 gün oldu, doyamadım ben Ömer'ime. Kanını yerde bırakmayın. Ben senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diye gözyaşı döktü. Cenazeye Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kuzey Irak
ve Gaziantep
'te şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.