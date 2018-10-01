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‘Doyamadım Ömer’ime’

HÜSEYİN CUMALI
HÜSEYİN CUMALI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
‘Doyamadım Ömer’ime’
Kuzey Irak'ta mayın araması yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. 27 günlük evli iken şehit düşen Özdemir'in eşi Yağmur Özdemir "Evleneli 27 gün oldu, doyamadım ben Ömer'ime. Kanını yerde bırakmayın. Ben senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diye gözyaşı döktü. Cenazeye Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı , vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Öte yandan , ve 'te şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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‘Doyamadım Ömer’ime’
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