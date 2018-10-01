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'da otobüste ele geçirildi

'da, yol uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 12:02
Erzincan'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Erzincan-Erzurum karayolundaki polis kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan 34 plakalı Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, otobüsünün bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S.Ç (63), Y.K (44), M.A.A. (18) "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Erzincan'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi
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