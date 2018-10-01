Haberler Gündem Haberleri Gerekçeli kararda bir bir anlatıldı Kandil’e selam çaktı

Gerekçeli kararda bir bir anlatıldı Kandil’e selam çaktı Terör propagandasından hapis cezası alan Demirtaş ve Önder’le ilgili kararın gerekçesi açıklandı: Örgüt propagandası yaptılar, devleti tehdit edip, Kandil’e selam çaktılar