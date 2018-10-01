‘İyi dersler şoför amca’ projesi 10 ilde 9 bini aşkın servis şoförüne ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin iş birliğiyle "Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında gerçekleştirilen 'İyi Dersler Şoför Amca Projesi'nin 2018-2019 dönemini kapsayacak çalışmaları başlıyor. 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek formatör eğitimleri ile start alacak proje ile dönem boyunca taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin yanı sıra ilkokul öğrencileri, okul yönetimleri, öğretmenler ve veliler için de trafik güvenliği konusunda bilinç artırıcı çalışmalar gerçekleştirilecek.

2018-2019 dönemi boyunca 10 yeni ilde eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek olan proje kapsamında 9 bin servis şoförüne ve 4 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenirken, web sitesi üzerinden projeye ilişkin bütün eğitim materyallerine dileyen herkes ulaşacak. Ayrıca yeni dönemde de öğrenciler için gerçekleştirilen afiş tasarım ve şoförler için gerçekleştirilen fotoğraf yarışmaları devam edecek.

EĞİTİMLER 10 YENİ İLDE DEVAM EDECEK

"Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında gerçekleştirilen 'İyi Dersler Şoför Amca Projesi'nin yeni dönem çalışmaları, Eskişehir, Afyon, Mardin, Karaman, Sinop, Burdur, Elazığ, Kırklareli, Bolu ve Artvin olmak üzere 10 ilde gerçekleştirilecek ve 9 bini aşkın servis şoförüne ulaşarak "Trafikte Güvenlik", "Trafikte İletişim ve Davranış" ve "Trafikte İlk yardım" konularında eğitimler verilecek.

'İyi Dersler Şoför Amca' projesi kapsamında bugüne kadar 40 ilde, 80 formatör, 1170 eğitimci ile 38 bin servis şoförü,25 binden fazla ilkokul öğrencisine birebir ulaşılarak eğitimler verildi.Taşımalı eğitim sisteminde yer alan ve uzun saatlerini serviste geçirerek okullarına varan öğrencilerin ve rol model aldıkları servis şoförlerinin bilinçlendirilmesini ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayan proje, her yıl 10 yeni ilde düzenlenmeye devam ediyor.