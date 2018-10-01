O kayınbiraderin eşine FETÖ’den 15 yıl istendi

Adil Öksüz'ü saklanmasına yardımcı olan kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım
'ın eşi Melike Yıldırım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında dava açıldı. Eşinin üzerine kayıtlı hat üzerinden ByLock kullandığı da belirtilen Melike Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin eşinin FETÖ
üyeleriyle telefon irtibatı belirlendi. BANK ASYA'DA 9 HESAP...
Melike Yıldırım'ın eşi olan, örgütün Rusya imamı Ali Sami Yıldırım'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Melike Yıldırım'ın da 17-25 Aralık sonrasında Bank Asya'da 9 adet hesabı bulunduğu belirtildi. Şüphelinin örgütün elebaşısı Fetullah Gülen
'in talimatı üzerine, 0 TL olan hesabına, 107 bin 635 lira yüklediği tespit edildi. TEKERLEKLİ BAVULLA AYRILDI
İddianamede şüphelinin ifadelerine de yer verildi. Yıldırım ifadesinde özetle şöyle dedi: "17 Temmuz 2016 günü eşim ile birlikte Adil Öksüz
'e ait 34 SIR plakalı araç ile Akyazı'dan İstanbul'a gittik. İstanbul'a bu araçla gittiğimiz için Adil'in aracının anahtarı eşimde idi. 18 Temmuz 2016 günü Adil Öksüz eşim Ali Sami'yi erken bir saatte aradı. Bir çevirme sırasında yakalandığını, mahkeme tarafından serbest bırakıldığını, kendisini Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan alıp alamayacağını sordu. Eşim de almaya gitti. 19 Temmuz günü gece eşimin kullandığı Adil'e ait araçla Akyazı'ya geldik. Sabah da Adil Öksüz küçük bir tekerlekli bavulla evden ayrılmış." HAVALİMANINDAN ALIP SAKLAMIŞTI
Şüpheli Melike Yıldırım ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. FETÖ'nün Rusya imamı olduğu belirtilen Ali Sami Yıldırım, 15 Temmuz sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Adil Öksüz'ü oradan almış ve de saklanmasına yardımcı olmuştu. Yıldırım düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.