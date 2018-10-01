Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Öğretmenlere son dakika bedelli askerlik müjdesi! Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler...

Öğretmenlere müjdesi! Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanlığından (), temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenlerin, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecekleri bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 15:39
Öğretmenlere son dakika bedelli askerlik müjdesi! Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının ortak girişimiyle, hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği hatırlatıldı.

YARIYIL VEYA YAZ TATİLİ

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda yeni bir adım atıldığı aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek." bilgisi paylaşıldı.

Bedelli askerlik yapacaklara müjde! O süre düşüyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenlere son dakika bedelli askerlik müjdesi! Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN