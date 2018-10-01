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Yeni dönemin ilk meclisi bugün açılıyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Yeni dönemin ilk meclisi bugün açılıyor
, 27. Dönem 2. Yasa Yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı , yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap edecek. Meclis'teki ilk tören, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Genel Kurul, saat 14.00'de TBMM Başkanı 'ın başkanlığında toplanacak. Yıldırım, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel kurula davet edecek. Meclis'te grubu bulunan partiler ilk grup toplantısını ise yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Grup toplantısında konuşacak. Meclis'te sırayla İYİ Parti, , AK Parti, ve 'nin grup toplantıları yapılacak. Tasarruf tedbirleri dolayısıyla bu yıl Meclis yasama yılı açılış programı kapsamında resepsiyon verilmeyecek.

MECLİS'İN İLK İŞİ TEZKERE
TBMM Genel Kurulu'nda 3 Ekim Çarşamba ile 4 Ekim Perşembe günleri, ve 'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile BM'nin Mali ve Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Meclis'in önemli bir diğer gündem maddesi ise iç tüzüğün yeni sisteme uyarlanması olacak.
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Yeni dönemin ilk meclisi bugün açılıyor
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