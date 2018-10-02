Babasının arabası!

Mardın'ın Nusaybin
ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit olan Polis Özel Harekât (PÖH) Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu Abdülhamit Buğra Han Sakarya için İzmir
'de sünnet töreni yapıldı. Törene, Sakarya ailesinin yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte görev yapan PÖH mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sünnet evinden polis olan abisi Mehmet Ali Sakarya
tarafından dualarla çıkarılan Sakarya'yı, evinin önünde mehter takımı ve babasının meslektaşları karşıladı. Üzerinde şehit babasının isminin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısına (URAL) binen Sakarya, aracın kule tabir edilen üst kısmına çıkıp sünnet törenine gelenleri selamladı. Üstü açık bir otomobil ile şehir turu atan Sakarya'ya zırhlı personel taşıyıcıları, PÖH araçları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Menderes Kaymakamlık binası önünde mehter takımı tarafında tarafından karşılanan Sakarya, babasının ismini taşıyan ve o gün açılışı yapılan parka kadar at üstünde gitti. Küçük çocuk, "Allah herkese böyle bir sünnet düğünü nasip etsin. Babamın arkadaşlarını çok seviyorum. Allah onlara yardım etsin" dedi. Ağabey Mehmet Ali Sakarya ise "Babamın hayali böyle bir sünnet düğünüydü" diye konutu. AA