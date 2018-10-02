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'de yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü öldü, 17 kişi yaralandı. 'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:59
Balıkesir'de yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı

'dan yönünde gelen Ahmet Çetiner yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 17 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti, Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Balıkesir'de yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı
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