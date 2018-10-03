Başkan Erdoğan: Dün bizi sahadan silmeye çalışanlar bugün kapımızda

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Artık ülkemizin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştık. 205 yüksek öğrenim kurumumuzda 7 milyon 601 bin öğrencimiz bulunuyor. Biz de dünya sıralamasındaki üniversitelerimizin sayısını artırmamız lazım. Üniversitelerimizde yabancı uyruklı öğrenci sayısı şu an itibariyle 143 bine yaklaştı. Bu rakam 123 bin idi. Yabancı öğrenci sayısı ülkemizdeki olumsuz propagandaya rağmen arttı. Dersane sistemini tamamen ortadan kaldırdık."

"Geçmişte pek çok istismara hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine izin vermeyeceğiz."

"KREDİ BURS MİKTARINI ARTTIRIYORUZ"

"Kredi Burs miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla arttırıyoruz. Lisans örencilerine 500 Yüksek Lisans öğrencilerine 1000 TL Kredi - Burs verilecek. Buna göre Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyor. Krediye yaklaşmıyor. Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde "Kredi burs miktarını arttırıyoruz"

"DÜNYANIN EN BAŞARILILARI ARASINA DAHA FAZLA ÜNİVERSİTE"

Türk yüksek öğrenim sistemi bugün çok ileri bir derecede görülüyor. Artık ülkemizin sınırlarını aşan bir seviyeye geldik. Şu an Almanya'da 3 milyon bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. Tabii arada farklar var bunu da ileride kapatacağız. İlk 500'e ikiden fazla üniversitemizi yerleştirmek için elimizden geleni yapacağız.

"YABANCI ÖĞRENCİ KONUSU..."

Yabancı öğrenci sayısı, ülkemiz hakkındaki olumsuz propagandalara rağmen arttı. Unutmayın ki, yabancı öğrenci bizim dışarıdaki elçilerimizdir.

DERSHANE VE DİĞERLERİ... "PARALEL UNSURLARA ASLA GEÇİT YOK"

Dershane sistemini tamamen kaldırdık. Onun için de Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilere destek kursları verdik. Artık bundan sonra geçmişte yaşanan paralel unsurlara asla izin vermeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız.

"BİR TEKNOLOJİ HAMLESİ BAŞLATIYORUZ"

"Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz. Büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz.

"Bir teknoloji hamlesi başlatıyoruz"

"ÜNİVERSİTELERİN TAMAMINA KARİYER MERKEZİ"

İlk işlerden biri yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Üniversitelerimizin tamamına kariyer merkezleri kurmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerine ilk girdikleri yıldan itibaren kariyer planlamasında rehberlik edecek çalışmalar, etkinlikler düzenlenecek. Yabancı dil eğitiminde de merkezi bir sistem oluşturmak istiyoruz. Sınavlar merkezi olarak ÖSYM üzerinden yapılabilir. Belli bir seviyeyi tutturulabilir. Böylece ÖSYM raporlayacak, eksik ve fazlamızı görerek planlama yapacağız."

"MEDYANIN DEĞİL HALKIN NE DÜŞÜNDÜĞÜ ÖNEMLİ"

"Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük. Batı'nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün bizi sahadan silmeye çalışanlar bugün kapımızda"

SURİYE KONUSU: "DÜN BİZİ SAHADAN SİLMEYE ÇALIŞANLAR..."

Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye'yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde. Hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın. Biz değişim reform yenilik bu iradeye sahip çıktığımız sürece önümüzdeki kapalı hiçbir kapının kalmayacağını biliyoruz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akademik yıl açılışında konuştu