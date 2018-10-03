Bartın'da dolandırıcılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bartın kent merkezi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bartın Vergi Dairesi'nde çalıştığı öğrenilen bir memurun da aralarında bulduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin karıştıkları 10 dolandırıcılık olayından, yaklaşık 644 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlar ile sosyal medya üzerinden irtibat kurarak dolandırdıkları bildirildi.

Operasyonda, 44 bin 500 lira, 1 Reşat altını, 7 cep telefonu ve 2 otomobil ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından, 5'i ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Bartın merkezli 2 ilde, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, tanıdıklarına sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyesevk edilenlen 8 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.