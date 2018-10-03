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Son dakika: İstinaf mahkemesi, ve 'nun cezalarını onadı

Son dakika haberi! İstinaf mahkemesi, ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi ve eski Emniyet Müdürü ’ın cezalarını onadı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 17:08
Son dakika: İstinaf mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezalarını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında eski İstanbul Valisi ve eski Emniyet Müdürü 'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık hakkındaki davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Daire kararında, yerel mahkeme olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Yerel mahkeme tarafından eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasını onamış oldu. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 11 vali ve kaymakam hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürtez Balcı, Eski ve Çorum valisi Nurullah Çakır, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ı ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır'ı, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, eski ve Valisi Necmettin Kalkan'ı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Sanıklar Feyzullah Özcan, Haluk Nadir, Yılmaz Kurt hakkında ise beraat kararı verdi.

Öte yandan Hüseyin Avni Mutlu hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye edilmişti.

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