TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye flaş sözler

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum'da konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok." dedi.

"AB ULUSLARARASI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETERİNCE AKTİF DEĞİL"

Avrupa Birliği'nin, uluslararası sorunların çözümünde yeterince aktif olmadığını dile getiren Yıldırım, "Günümüzde daha çok içine kapanan Avrupa'yı görüyoruz, sorunlarla yüzleşmemeye çalışan ve sınır duvarlarını alabildiğince yükselten, 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışıyla hareket eden bir Avrupa Birliği var. AB'nin dünyadaki mevcut sorunlara yaklaşımı, çözüm üretmekten uzaktır. Ekonomik ve sosyal sebeplere bağlı uluslararası pek çok sorun, AB'nin yeterince ağırlığını hissettirmemesi nedeniyle olumsuz şekilde gelişmektedir." ifadelerini kullandı.