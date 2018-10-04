15 Temmuz gazisine Devlet Övünç Madalyası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nde cuntaya karşı direnirken iki bacağından vurulan Gazi Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı ödüllendirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Devlet Övünç Madalyası
ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
adına gazi olan Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na takdim etti. Vali Topaca, şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirtti. Pınarbaşı ise "O gece yemine sadık kalarak mücadele ettim. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum" dedi.