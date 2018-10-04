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gazisine

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
15 Temmuz gazisine Devlet Övünç Madalyası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde cuntaya karşı direnirken iki bacağından vurulan Gazi Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı ödüllendirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı adına gazi olan Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na takdim etti. Vali Topaca, şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirtti. Pınarbaşı ise "O gece yemine sadık kalarak mücadele ettim. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum" dedi.
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15 Temmuz gazisine Devlet Övünç Madalyası
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