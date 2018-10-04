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'ın kaçak yapılarındaki yıkım kararı

Büyükşehir Belediye Encümeninin grubuna ait Kandilli'deki kaçak yapıların yıkımına ilişkin aldığı kararın bugün uygulanması bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 09:35
Eşyaların taşınma işlemi sabah saatlerinde de devam ederken çok sayıda polis, belediye ekibi ve iş makinesi de Kandilli'ye geldi Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Oktar grubuna ait Kandilli'deki yapıların kaçak olduğunu belirlemesi üzerine aldığı yıkım kararının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adnan Oktar'ın villası yıkılacak

Villa ile çevresindeki 23 kaçak yapı ve içindekilerin devredildiği 'nin 1 Ekim'de başlattığı taşınma işlemleri sabah saatlerinde de devam etti. Eşyalar kamyonlara yüklenirken, çok sayıda polis, belediye ekibi ve iş makinesi de Kandilli'ye geldi.

169 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz'da başlatılan operasyonlar sonucunda, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alınmıştı.

İşte operasyon sonrasında Oktar’ın villasından ilk görüntüler

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Adnan Oktar'ın kaçak yapılarındaki yıkım kararı
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