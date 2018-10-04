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'te 2 kilo 357 gram esrar ele geçirildi

'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonunda 2 kilo 357 gram kubar esrar ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 14:09
Bilecik'te 2 kilo 357 gram esrar ele geçirildi
Alınan bilgilere göre; 'in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyünde bulunan bir evde madde yetiştirildiği ihbarını alan Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.Y.'ye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu aramalarda toplam 2 kilo 357 gram kubar esrar, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 35 kök yaşa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Bilecik'te 2 kilo 357 gram esrar ele geçirildi
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