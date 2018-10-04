Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Terör
örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi
'ne (AYM) başvuruldu. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir'deki Ağır Ceza Mahkemeleri'ne yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından AYM'ye "İvedi inceleme ve tedbir talebi" ibaresiyle başvuru formunu gönderdi. Müvekkilinin "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğini öne süren avukat başvuru dilekçesinde casusluk iddialarının temelini 'Dua' kod adlı gizli tanığın ifadelerinin oluşturduğunu öne sürdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına yer verilen dilekçede, sanık Brunson'ın kaçma şüphesi olmadığı, yakalanmadan önce 23 yıl Türkiye'de yaşadığına da vurgu yapıldı.