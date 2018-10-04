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yapılanmasına 13 tutuklama

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Deniz Kuvvetleri yapılanmasına 13 tutuklama
'nün " Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 8'i etkin pişmanlıktan faydalandıkları, bir kadın ise bebeği olduğu için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. merkezli 4 ilde, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
'de ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. merkezli 3 ilde, örgüte ait kapatılan kurumlarda çalışan 9 zanlı yakalandı. Sivas'ta 2'si eski öğretmen 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan eski 3'üncü sınıf Çine emniyet müdürü Çetin Ç., Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Çetin Ç. tutuklandı.
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Deniz Kuvvetleri yapılanmasına 13 tutuklama
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