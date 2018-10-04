Irak ve Suriye tezkeresine meclis’ten onay

Irak
ve Suriye
'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 31 Ekim 2018'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin, artarak devam edildiğine dikkat çekildi. HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR
Tezkerede, "Irak'ta PKK ve DEAŞ
unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı. Astana
sürecine de dikkat çekilen tezkerede, "Ülkemiz, Suriye sınırları içerisinde ilan edilen gerginliği azaltma bölgelerinde terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış ve güvenliğin sağlanması bağlamında yükümlülükler üstlenmiştir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi. Irak ve Suriye tezkeresinin 1 yıl uzatılması için yapılan oylamaya HDP 'hayır' oyu kullandı.