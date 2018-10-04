Kardak gazisinden eğitime büyük katkı

Kardak
krizi sırasında yaşanan ve 6 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında gazi olan eski SAT komandosu Ahmet Çetin ve eşi Sevval Çetin, Çerkezköy'de kendi isimleriyle okul yaptırdı. Kardak krizi sırasında yaşanan ve 6 askerin şehit düştüğü, 5'inin ise sağ kurtulduğu helikopter kazasında gazi olan eski SAT komandosu Ahmet Çetin ve eşi Sevval Çetin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendi isimleriyle yaptırdıkları fen lisesi yaptırdı. Gazi Ahmet Çetin, okul yapma hayalini de Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirdi. Okul fikrinin ailesinin her daim gündeminde olduğunu ifade eden Çetin, "İki yıl önce protokol imzaladık ve kısa sürede temel attık. Okulumuzun yapımı iki yılda tamamlandı ve şu an eğitim ve öğretime başlandı" dedi. Nazlı ÖZDEMİR