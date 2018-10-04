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’nde 54 yakalandı

’nde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 54 yakalanırken, onlara organizatörlük yapan 2 kişi de tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 14:28
Kırklareli’nde 54 kaçak göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin sınır kapısı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığında olan 3 farklı grubu tespit etti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Irak, ve uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç ve H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

54 in ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Kırklareli’nde 54 kaçak göçmen yakalandı
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