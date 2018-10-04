Kırklareli’nde 54 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin sınır kapısı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığında olan 3 farklı grubu tespit etti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Irak, ve Pakistan
uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç ve H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
54 kaçak göçmen
in ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.