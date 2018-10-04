‘McKinsey bahane, asıl hedef Erdoğan’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında dövizdeki düşüş ve ekonomideki son durum ile yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele masaya yatırıldı. Cmhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 40 dakika süren toplantıda son dönemde dövizde yaşanan düşüşün daha da aşağılara çekilmesi için atılabilecek yeni adımlar değerlendirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD-YPG varlığına ilişkin yapılabilecek operasyonlar ele alındı. İdlib'te Rusya ile varılan mutabakatın işleyişi ve terör örgütlerinin silah bırakma noktasındaki son durumun da konuşulduğu toplantıda, ayrıca Erdoğan'ın ABD ve Almanya seyahatlerinin etkileri ve bu ülkelerle ilişkilerdeki gelecek perspektifi görüşüldü. Avrupa ile normalleşme seyri gösteren ilişkiler değerlendirilirken, Yunanistan ve Rum kesimi ile Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerginlik de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye danışmanlık hizmeti verecek olan ABD'li McKinsey
şirketi ile ilgili eleştirileri değerlendiren Kalın şunları kaydetti: ABD'NIN OYALAMA TAKTIĞI BÜYÜK SORUN
"Bunu kalkıp 'yeni bir IMF modeli', ' Türk ekonomisini yabancı şirketlere teslim ediyorlar', 'mahremimize giriyorlar' gibi tutar tarafı olmayan, hem ekonomi yönetimimizi hem bakanımızı dolaylı olarak Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir takım mesnetsiz iddialar. Anamuhalefet buradan birşey çıkaramaz." Kalın, Menbiç konusunda da ABD'yi eleştirerek, "Menbiç için ortak eğitimler sürekli öteleniyor. Bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun oldu" dedi. ANKARA