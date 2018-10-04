Son dakika: Başkan Erdoğan TRT World tarafından düzenlenen forumda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Herşeyden önce tarih tekerrür eder derler eğer ibret alınsaydı tarih tekerrür etmezdi. Fakat ibret alınmadığı içindir ki tarih tekerrür ediyor. Bunu aşabilmek için çok gayretler de sarfedilmedi değil. Fakat arkadan ne oldu 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu arada yeni oluşumlar adaletin tesisi için arandı.

Birleşmiş Milletler bu adalet arayışının bir ürünüdür fakat Birleşmiş Milletler bu adalet arayışının tesisi olsun diye kurulmasına rağmen şu an itibarıyla geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler de bu adalet arayışına bir cevap oluşturamamıştır. Dünyanın çeşitli yerlerinde BM'nin gayretleri var BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan birçok kararlar var. Fakat çıkan bu kararlarla alınan bir netice yok.

Afganistan'ın hali ortada. Şu anda bizim güneyimizde Suriye'nin hali ortada. Yemen'in hali ortada. Arakan ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler malesef herhangi bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Sene 1973, 2018 Kıbrıs çözülebildi mi? Çözülemedi, bir çok girişimler yapıldı ve özellikle de çok kararlı bir adımı biz yine orada Birleşmiş Milletler'le görüşmeler yaparak attık. Sayın rahmetli Koffi Annan ile adım attık. Attığımız adımda da çok yoğun çalışmalarımız oldu.

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